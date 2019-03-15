Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde devam eden Bal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Altıntaş ve parti yöneticileriyle Millet İttifakı seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya geldi.

Bal, burada yaptığı konuşmada, genel merkez olarak adaylara destek olmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İyi belediyeciliği milletle buluşturmak için yollarda olduklarını ifade eden Bal, "İyi belediyecilik, iyi insanların, dürüst insanların, hiçbir insanı ne etnik grubuna göre nede mezhebine ne de fikrine göre ayırmadan hizmet etme anlayışıdır, bugün Şereflikoçhisar'dayız burada adayımız Ercan bey kazanır bunun yanında Şereflikoçhisar kazanacak, Ankara kazanacak, Türkiye kazanacak." dedi.

Seçim koordinasyon merkezine yapılan ziyaretin ardından Bal, çarşı merkezinde esnafı ziyaret ederek yerel seçimler için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:01 Kaynak: AA

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