Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur içinde geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur içinde geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın Taştan, partisinin il ve ilçe belediye başkan adaylarıyla parti binasında yaptığı basın açıklamasında, serhat şehri Ardahan'ın birçok seçim geçirdiğini hatırlatarak, 31 Mart'ta da huzurlu havada seçimi geçirmek istediklerini söyledi.

Yerel seçimler sonrası yeniden birlikte yaşanılacak ortam istediklerini anlatan Taştan, şunları kaydetti:

"Daha önceki seçimlerde kazanan ve kaybeden oldu. Ancak hepimiz bu topraklarda, düğünümüzde birlikte halaya durmaya, cenazemizde tabutun altına birlikte omuz vermeye devam ettik. Bu seçimden sonra da devam edeceğiz. Hiçbir seçimde iki oy fazla alabilmek için birbirimizi ötekileştirmek, ayrıştırmak ya da çeşitli yöntemlerle insanımızı aşı, işi ile baskı altına almalar yaşamadık."

Taştan, 31 Mart'taki seçimleri sebebiyle kendilerine toplumsal baskıya ilişkin bazı şikayetlerin geldiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saygıdeğer, şerefli, onurlu, vatanını milletini seven, demokrasiye inanan, Cumhuriyet değerlerine bağlı Ardahan halkı özgür iradesiyle dün olduğu gibi bugün de sandıkta en doğru kararı verecektir. Hepimizin amacı daha güzel, daha temiz, ekonomik ve sosyal olarak daha ileri bir Ardahan'ı inşa etmektir. Demokrasimizi zedelemeden, kimseyi aşı, işi, çoluğu, çocuğu ile tehdit etmeden projelerimizi anlatıp sizlerin oylarını almaya gayret edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:43 Kaynak: AA

Huzur, Cumhuriyet Halk Partisi, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:28:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]