Yerel Seçime Doğru

CHP Ardahan
İl Başkanı Yalçın Taştan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur içinde geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Yalçın Taştan, partisinin il ve ilçe belediye başkan adaylarıyla parti binasında yaptığı basın açıklamasında, serhat şehri Ardahan'ın birçok seçim geçirdiğini hatırlatarak, 31 Mart'ta da huzurlu havada seçimi geçirmek istediklerini söyledi.
Yerel seçimler sonrası yeniden birlikte yaşanılacak ortam istediklerini anlatan Taştan, şunları kaydetti:
"Daha önceki seçimlerde kazanan ve kaybeden oldu. Ancak hepimiz bu topraklarda, düğünümüzde birlikte halaya durmaya, cenazemizde tabutun altına birlikte omuz vermeye devam ettik. Bu seçimden sonra da devam edeceğiz. Hiçbir seçimde iki oy fazla alabilmek için birbirimizi ötekileştirmek, ayrıştırmak ya da çeşitli yöntemlerle insanımızı aşı, işi ile baskı altına almalar yaşamadık."
Taştan, 31 Mart'taki seçimleri sebebiyle kendilerine toplumsal baskıya ilişkin bazı şikayetlerin geldiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Saygıdeğer, şerefli, onurlu, vatanını milletini seven, demokrasiye inanan, Cumhuriyet değerlerine bağlı Ardahan halkı özgür iradesiyle dün olduğu gibi bugün de sandıkta en doğru kararı verecektir. Hepimizin amacı daha güzel, daha temiz, ekonomik ve sosyal olarak daha ileri bir Ardahan'ı inşa etmektir. Demokrasimizi zedelemeden, kimseyi aşı, işi, çoluğu, çocuğu ile tehdit etmeden projelerimizi anlatıp sizlerin oylarını almaya gayret edeceğiz."