Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

14 dakika önce

AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı ve Başkanı Tuncer Kaplan seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı ve Başkanı Tuncer Kaplan seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kaplan, ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Kaplan, 5 yıldır sürdürdükleri çalışmalardan örnekler vererek, ilçede birçok ilki de başardıklarını söyledi.

Beypazarı ilçesinin 5 yıldır çehresini ve çevresini değiştirmeye çalıştıklarına analatan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kaplan, "Beypazarı için yapacak çok işimiz var. Yaptıklarımızda bunların teminatıdır. Gerçekten ilçeye çok şey kazandırdık. Bunları zaman zaman salon toplantılarında anlatıyoruz. Kitapçığımız da da görüldüğü gibi, projelerle konuşuyoruz ve boşa konuşmuyoruz." dedi.

Kaplan'a yerel seçim çalışmalarında AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA

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