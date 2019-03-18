Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

39 dakika önce

Siirt'te bir grup, yerel seçimde AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı.

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Siirt'te bir grup, yerel seçimde AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı.

Yaklaşık 200 kişilik grup, eski hastane caddesinde toplandıktan sonra slogan atarak Güres Caddesindeki AK Parti seçim lokaline geldi.

Grup adına konuşan Edip Atlağ, yerel seçimlerde AK Parti adayına destek vereceklerini belirterek, "Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş'ı destekliyoruz, hükümetimizin yayındayız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Siirt, AK Parti, Güncel
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