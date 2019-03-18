Yerel Seçime Doğru
39 dakika önce
Siirt'te bir grup, yerel seçimde AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı.
Siirt
'te bir grup, yerel seçimde AK Parti
'ye destek vereceğini açıkladı.
Yaklaşık 200 kişilik grup, eski hastane caddesinde toplandıktan sonra slogan atarak Güres Caddesindeki AK Parti seçim lokaline geldi.
Grup adına konuşan Edip Atlağ, yerel seçimlerde AK Parti adayına destek vereceklerini belirterek, "Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
'ı destekliyoruz, hükümetimizin yayındayız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:33 Kaynak: AA
Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor
Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü
Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor