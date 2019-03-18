Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4 aile AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4 aile AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Alkaş, Çılgın, Özden ve Menak ailelerine mensup bir grup, Emniyet Caddesindeki AK Parti seçim bürosuna gelerek, yerel seçimde destek vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, son 5 yılda gerçekleştirdikleri projelerle önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bize gönül veren halkımızı utandırmadık. 31 Mart seçimlerinde de halkımızdan bir kez daha destek istiyoruz. Gelin hep beraber ilçemizi kalkındıralım. Bugün bizi desteklemek için bizi onurlandıran Alkaş, Çılgın, Özden ve Menak ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, AK Parti, Güncel
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