Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

5 dakika önce

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Şarkışla ilçesinde partililerle bir araya geldi.

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AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Şarkışla ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a destek istedi.

"Türkiye için oy ver, istikrar sürsün, güven sürsün." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkede güven ve istikrarın devam etmesi lazım. Niçin? Ekonomik sıkıntıların en kısa sürede aşılabilmesi, terörün kökünün kazınabilmesi, yatırımların devam etmesi, yurt dışından yatırımcının gelebilmesi, Türkiye'de işsizliğin azalması, Türkiye üzerine plan yapanların planlarının boşa çıkarılması için. İnanıyorum ki kardeşlerim 31 Mart'ta sandığa gittiğinde Türkiye'de güven ve istikrarın devamı doğrultusunda oylarını kullanacaktır."

Konuşmanın ardından Yılmaz ve beraberindekiler, esnafları ziyaret etti.

Ziyarete, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Tanrıverdi, Şarkışla İlçe Başkanı Serdar Öksüm, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Sivas, Türkiye, AK Parti, Şarkışla, Güncel
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