Yerel Seçime Doğru

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Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, sabah ve akşam toplu taşımanın yoğun olduğu saatlerde ücretleri yarı yarıya düşüreceklerini belirtti.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, sabah ve akşam toplu taşımanın yoğun olduğu saatlerde ücretleri yarı yarıya düşüreceklerini belirtti.



Tunç Soyer, Kadifekale'de "Üçüncü Cemre" adını verdiği ulaşım, spor, ekonomi, enerji, eğitim, altyapı, turizm ve kültür sanat projelerini açıkladı.



Şehri geliştirmeye devam edeceklerini, İzmir'i geliştirmek için merkezi hükümetle vizyon ortaklığı kuracaklarını belirten Soyer, refahı şehrin tüm mahalle ve köylerinde eşitlenmesini istediklerini ifade etti.



Kentteki dezavantajlıların toplumda hak ettiği yere kavuşmasını sağlayacak projeler ürettiklerini, evde sağlık ve bakım hizmeti ile kimsesiz ve yaşlıları yalnız bırakmayacaklarını aktaran Soyer, kara, raylı, deniz ulaşım sistemlerini güçlendireceklerini ifade etti.



Kentte raylı sistemi 2 kat arttıracaklarını, trafik sıkışıklığının yaşandığı 111 noktada kavşak düzenlemeleri yapacaklarını, deniz ulaşımını 4,5 kat artıracaklarını dile getiren Soyer, "Halk taşıt sistemini uygulayacağız. Toplu taşımada sabah ve akşam yoğun saatler arasında toplu taşıma ücretini yarıya yarıya indireceğiz." dedi.



Soyer, İzmir'de tüm yolları yenileyeceklerini, kentte "rekor asfalt yıllarının" yaşanacağını, içilebilir musluk suyu hedefi için çalışacaklarını, kentteki koku ve çöp sorununu da çözeceklerini ifade etti.



İzmir'in kültür ve sanat merkezi olacağını kaydeden Soyer, Kadifekale'ye teleferik kuracaklarını, Kemeraltı'nı tamamen yenileyeceklerini aktardı.



Soyer, "ortak akıl, ortak yürek ve büyük bir İzmir"in mega projesi olduğunu dile getirdi.

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