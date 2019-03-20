Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

35 dakika önce

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye personeliyle bir araya geldi.

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Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye personeliyle bir araya geldi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Yüksel, 2014 yılından bugüne kadar ilçeye güzel hizmetler sunduklarını söyledi.

Seçimlerde tekrar aday olduğunu belirten Yüksel, "Tekrar seçilmemiz durumunda yolumuza durmadan devam edeceğiz. Şayet bu görevi halkımız 31 Mart akşamı bizlere vermediği takdirde bu sebeple şimdiden haklarını helal etmenizi arzu ediyorum. Benden yana hakkım varsa helal olsun. Çünkü 5 yıllık çalışmaları sizlerle birlikte yaptık." dedi.

Vatandaşlara her zaman iyi davranmaları konusunda personele telkinde bulunan Yüksel, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımlarının yanı sıra öğrencilere giysi yardımına varana kadar birçok hizmette halkla iç içe çalışıyoruz. Kimliğinde Suşehri yazanların bu ilçeye vefa borcu var. Emin adımlarla 5 yılımızı tamamlayarak bugünlere kadar geldik. İlçemize yapılan hizmetlerin hepsinin takipçisi olduk. Şayet seçilirsek yine takipçisi olacağız. İnşallah bu dönem seçilmemiz durumunda daha farklı bir yönetim şeklini belediyemize getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Suşehri, Güncel
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