Yerel Seçime Doğru
3 saat önce
CHP Seyhan Belediye Başkanı Adayı Akif Kemal Akay, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
CHP Seyhan
Belediye Başkanı Adayı Akif Kemal Akay
, Anadolu Ajansı
(AA) Adana
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Akay, AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
ile bir araya gelerek, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İlçede gerçekleştirmeyi planladığı projelerden bahseden Akay, "Seyhan'da tüm kesimleri mutlu edecek projeleri hayata geçireceğiz. Ayrım yapmadan hizmetlerimizi tüm vatandaşımıza ulaştıracağız." diye konuştu.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA
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