Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Eleşkirt ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile buluşup sorunlarını dinledi.

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AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Eleşkirt ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile buluşup sorunlarını dinledi.

Beraberindeki heyetle Eleşkirt'e gelen Arslan, ilçe girişinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, partisinin İl Başkanı Abbas Aydın, İlçe Belediye Başkan adayı Aytekin Arslan, İlçe Başkanı Ergün Tenekeci ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Parti seçim ofisine geçen Aslan, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve sıkıntıları dinledi.

Toplanan kalabalığa hitap eden Arslan, Eleşkirt ilçesinde özellikle içme suyu sıkıntısını başta olmak üzere Aytekin Arslan'ın projelerinin tamımına destek vereceğini belirtti.

Esnafı da ziyaret eden Arslan, kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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