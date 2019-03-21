Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

31 dakika önce

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, seçim çalışmaları kapsamında Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, seçim çalışmaları kapsamında Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile ilçeye gelen Takva, ilçe merkezinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Takva, şunları kaydetti:

"Bu öyle güzel bir kalabalık, öyle anlamlı bir sahiplenmedir ki bizleri sizlere karşı mahcup hissettiriyor. Öncelikle bugün Nevruz Bayramı, hepinizin bayramını kutluyorum. Biz bu kenti seviyoruz, biz Bahçesaray'ı seviyoruz. Biz bu kentin her köşesini seviyoruz. Bu kente doğru işler yapmanın yolu da sevmektir. Bu kenti sevgiyle, saygıyla yönetecek ve Van'da herkesin gönlüne dokunan çalışmaların öncüsü olacağız."

Miting sonrası esnafı ziyaret eden Takva, Orhan ve Gülaçar ile vatandaşların taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Bahçesaray, Van, Güncel
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