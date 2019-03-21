Yerel Secime Doğru
46 dakika önce
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Söğütlü ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.
CHP
Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç
, Söğütlü
ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.
İl Başkanı Erdoğan Isır
ve Millet İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Ferda İlter
ile pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Özkoç, seçimlerde destek istedi.
Daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Özkoç, adayları İlter'e kefil olduklarını ve sorunların çözümünü beraber yapacaklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı
İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Bekledi, Gelmeyince Ayrıldı
Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı