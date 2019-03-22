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Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Ardeşen Belediye Başkan Adayı Avni Kahya, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

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AK Parti Ardeşen Belediye Başkan Adayı Avni Kahya, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Kahya, beraberindekilerle birlikte Ardeşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ziyaret ederek Eren Akcanca'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Kahya, yaptığı açıklamada, down sendromlu çocukların toplumda ayrı bir yerinin olduğunu ve ayrı sevgi taşıdıklarını belirterek, "Anne ve baba ile cennetin kapıları açılıyor diye düşünüyorum. Onların güler yüzü duası çok kıymetli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm kesimlerin olduğun gibi down sendromlu çocuklarımızın sorunları ile çok özel ilgileniyor. Dünyada ülkemiz kadar engelliler hakkında yapılan çalışmalar noktasında başarılı ülke bilmiyorum ama batıda ve Avrupa'da böyle hizmetler yok diye düşünüyorum." dedi.

Engelli vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumlulukları olduğunun altını çizen Kahya, "Üzerimize vazife olduğunu bilmeliyiz. Down sendromlu çocuklarımızın, kardeşlerimizin, istediklerinde pek çok şeyin üstesinden gelebileceğini, toplumla bütünleşip neler yapabileceklerini yakın zamanda down sendromlu çocuklarımıza yönelik hayata geçireceğimiz işyeri projemizle bunu göreceksiniz. Bu tür projeler arttırarak, üretkenlik yönünde farkındalık yapılmalı. Onların hayata sarılmalarını sağlayarak rahatlatmalıyız." şeklinde konuştu.

Kahya, gönül belediyeciliği yapan AK Parti belediyelerinin her zaman sosyal sorumluluklarının farkında olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:29 Kaynak: AA

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