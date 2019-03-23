Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

58 dakika önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesindeki mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesindeki mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlediği mitingde, yerel seçimlere yaklaşık bir hafta kaldığını belirterek, Tutlulardan, AK Parti Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe'ye destek istedi.

Vatandaşların Nevruz Bayramını kutlayan Aydın, "Bayramımız mübarek olsun. Böylesine güzel baharın ilk günlerinde Tutlu kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. İyi ki birlikte bu yola baş koyduk." dedi.

Aydın, miting esnasında kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre konuştu. Aydın, telefonda mitingde halka hitap ettiğini belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan halka seslendi.

Milletvekili Aydın, daha sonra mitingdeki konuşmasına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Milletvekili, Adıyaman, AK Parti, Ahmet Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Heyetten Skandal Sözler: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı 13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 16:59:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]