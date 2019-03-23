Yerel Seçime Doğru

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesindeki mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesindeki mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlediği mitingde, yerel seçimlere yaklaşık bir hafta kaldığını belirterek, Tutlulardan, AK Parti Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe'ye destek istedi.



Vatandaşların Nevruz Bayramını kutlayan Aydın, "Bayramımız mübarek olsun. Böylesine güzel baharın ilk günlerinde Tutlu kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. İyi ki birlikte bu yola baş koyduk." dedi.



Aydın, miting esnasında kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre konuştu. Aydın, telefonda mitingde halka hitap ettiğini belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan halka seslendi.



Milletvekili Aydın, daha sonra mitingdeki konuşmasına devam etti.

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