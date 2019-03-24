Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberinde bir grup partiliyle Mithat Öktüren Bulvarında esnafı gezen İlbaş, seçim için destek istedi.
İlbaş, seçilmesi durumunda göçü engellemek için istihdama yönelik projeleri hayata geçireceklerini işaret ederek, şöyle konuştu:
"Belediyelerin bir görevi de vatandaşa AŞ ve iş sağlamaktır. Eğer biz halkımıza, doğduğu topraklarda doymasını sağlayacak AŞ ve iş sağlarsak göçün önüne de geçeceğiz. Nitekim 70 projemiz içinde şehrimizi ihya edecek sosyal ve kültürel çalışmalar gibi istihdama yönelik çalışmalarımız var. 31 Mart'tan sonra yeni bir sürecin kapısını aralayacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:08 Kaynak: AA
"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi
Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanına Zehir Zemberek Sözler
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı