Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Ferizli ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu ve belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına katıldı.

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MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Ferizli ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu ve belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına katıldı.

Bakırlı Mahallesi'ndeki toplantıda konuşan Bülbül, Ferizli'de şahit oldukları heyecanın, birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu söyledi.

Görevlerinin sadece Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu'yu ve meclis üyelerini seçtirmek olmadığını dile getiren Bülbül, "Esas işimiz Cumhur İttifakı'nın Sakarya'da, Ferizli'de, Türkiye'de en yüksek oy oranına ulaşıncaya kadar çalışmak. Verilecek olan destek ve buradan çıkacak ses Yeni Zelenda'ya ulaşmalıdır." dedi.

Cumhur İttifakı Ferizli Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu ise vatandaşlardan gördüğü yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bülbül ve beraberindekiler, daha sonra Ferizli Ordulular Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Zekai Alınlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:10 Kaynak: AA

MHP, İsmail Gündoğdu, Ferizli, Güncel
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