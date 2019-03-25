Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesini ziyaret etti.
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver
, Karaman'ın Ermenek
ilçesine bağlı Kazancı
beldesini ziyaret etti.
Ünver, Çatalbadem Mahallesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, CHP Kazancı Beldesi
Belediye Başkan Adayı Uğuz Tekin
için destek istedi.
Önce Karaman'a, sonra Türkiye
'ye baharın geleceğini ifade eden Ünver, şunları kaydetti:
"Sizler çevre köylerin, kasabaların imrenerek baktığı bir belediyecilik anlayışıyla yönetildiniz. 31 Mart seçimlerinde bu anlayış devam edecek ve yayılacak. Her bir yurttaşımızın aşının ve işinin olduğu, hiçbir yurttaşımızın gelecek endişesi taşımadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğe güven ve umutla baktığı günler yakındır. Bunu, bugün burada bizi coşkuyla karşılayan, bizden desteğini ve güvenini asla esirgemeyen sizlerle birlikte başaracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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