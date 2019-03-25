Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdemir beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin ve bir grup partiliyle esnafı ziyaret ederek, yerel seçimler için destek istedi.

Seçmenlerin partiye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Hemşehrilerimizin partimize ve adaylarımıza olan teveccühü bizi mutlu ediyor. Tek amacımız hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmak. Başkan adaylarımızın tecrübe ve birikimiyle bunu yapabileceklerine olan inancımız tam." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA

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