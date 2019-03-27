Yerel Seçime Doğru

MHP İdil Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Dağ, belediye çalışanlarını ziyaret etti.

MHP İdil Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Dağ, belediye çalışanlarını ziyaret etti.



Yerel seçim kapsamında çalışmalarını sürdüren Dağ beraberinde MHP İlçe Başkanı Abdullah Dalmış ve bazı partililerle geldiği İdil Belediyesi'nde birimleri dolaşarak, görevlilerle sohbet etti.



Daha sonra Dağ, esnaf ziyaretinde bulunarak, yerel seçimde destek talebinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı

Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı

AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi