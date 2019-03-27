Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

12 dakika önce

MHP İdil Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Dağ, belediye çalışanlarını ziyaret etti.

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MHP İdil Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Dağ, belediye çalışanlarını ziyaret etti.

Yerel seçim kapsamında çalışmalarını sürdüren Dağ beraberinde MHP İlçe Başkanı Abdullah Dalmış ve bazı partililerle geldiği İdil Belediyesi'nde birimleri dolaşarak, görevlilerle sohbet etti.

Daha sonra Dağ, esnaf ziyaretinde bulunarak, yerel seçimde destek talebinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:21 Kaynak: AA

İdil, MHP, Güncel
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