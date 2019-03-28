Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve bazı partililerle çeşitli mahallerde esnafı ziyaret eden Özdemir, 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.

Halkın içine karışmayan ve tabanın sesine kulak vermeyen siyasetçilerin toplumda karşılığı olmadığını vurgulayan Özdemir, "Fırsat buldukça esnafımızın sorunlarının çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]