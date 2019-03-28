Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.



Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve bazı partililerle çeşitli mahallerde esnafı ziyaret eden Özdemir, 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.



Halkın içine karışmayan ve tabanın sesine kulak vermeyen siyasetçilerin toplumda karşılığı olmadığını vurgulayan Özdemir, "Fırsat buldukça esnafımızın sorunlarının çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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