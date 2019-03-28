Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Baskil'de temaslarda bulundu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık
, Baskil
'de temaslarda bulundu.
Beraberinde bir grup partiliyle ilçeye gelen Balık, esnaf ve parti ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin
Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.
Balık yerel seçimin önemine işaret ederek, partisi için destek talep etti.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
ise verdiği katkı dolayısıyla Sermin Balık'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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