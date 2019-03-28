Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

23 dakika önce

Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fesih Bozan, istihdama ve üretime odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fesih Bozan, istihdama ve üretime odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozan, Diyarbakır'da zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sadece çöp toplayan ya da kaldırım yapan bir belediyecilik anlayışından ziyade hem hizmet hem de istihdama yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren Bozan, "İş adamlarının bölgemize yatırım yapabilmesi için onlara öncelik ve rehberlik yapacak, her türlü kolaylığı gösterecek olan bir anlayışı getireceğiz." dedi.

"İstihdama ve üretime odaklı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz." diyen Bozan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce dürüst başkan, dürüst yönetime ihtiyaç var. Peygamber ve sahabeler diyarı Diyarbakır'ın 'mağdur, mazlum ve cefakar' halkının layık olduğu hizmeti alabilmesi için gerçek anlamda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bölgemizde yetişen bütün mamullerin son ürün olarak tüketicinin eline ulaşması konusunda her türlü yatırımın yapılması için gereken destek ve teşviki vereceğiz."

Toplantıya, Saadet Partisi'nin ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu! Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]