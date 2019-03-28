Yerel Seçime Doğru

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23 dakika önce
Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fesih Bozan, istihdama ve üretime odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.
Saadet Partisi Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fesih Bozan
, istihdama ve üretime odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi. Merkez Kayapınar
ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozan, Diyarbakır'da zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Sadece çöp toplayan ya da kaldırım yapan bir belediyecilik anlayışından ziyade hem hizmet hem de istihdama yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren Bozan, "İş adamlarının bölgemize yatırım yapabilmesi için onlara öncelik ve rehberlik yapacak, her türlü kolaylığı gösterecek olan bir anlayışı getireceğiz." dedi.
"İstihdama ve üretime odaklı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz." diyen Bozan, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce dürüst başkan, dürüst yönetime ihtiyaç var. Peygamber ve sahabeler diyarı Diyarbakır'ın 'mağdur, mazlum ve cefakar' halkının layık olduğu hizmeti alabilmesi için gerçek anlamda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bölgemizde yetişen bütün mamullerin son ürün olarak tüketicinin eline ulaşması konusunda her türlü yatırımın yapılması için gereken destek ve teşviki vereceğiz."
Toplantıya, Saadet Partisi'nin ilçe belediye başkan adayları
ve partililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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