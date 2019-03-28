Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı'nı hem atıktan kurtaracağız hem de kendi enerjimizi üreteceğiz.
Milliyetçi Hareket Partisi
Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek
, "Gölbaşı'nı hem atıktan kurtaracağız hem de kendi enerjimizi üreteceğiz." dedi.
Başkan Şimşek yaptığı açıklamada, ilçenin kırsal mahallerinde tarım ve hayvancılık sektörünün yaygınlığına dikkat çekerek, bu sektörlere ait ürünlerin satışının yapıldığı pazarlarda büyük miktarda atık ortaya çıktığını söyledi.
Bu atıkların bugüne kadar doğru şekilde değerlendirilemediğini işaret eden Şimşek, "Gölbaşı'nı hem atıktan kurtaracağız hem de kendi enerjimizi üreteceğiz. Bunun için de Konya
yolu üzerinde bioenerji santrali kuracagˆız. Yüksek enerji içeren bitkiler ve yagˆlar gibi her türlü biyolojik ürün ve atıktan enerji üretecegˆiz. Bu şekilde Gölbaşı'mız da kendi enerjisini üreten ilçeler arasında yerini almış olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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