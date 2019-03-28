Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde esnafı ziyaret etti.

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AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ekinci, AK Parti Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve partililer tarafından karşılandı.

Yerel seçimlerin önemine değinen Ekinci, "Bazı kesimler tarafından bizlere iftira ve çamur atılmaktadır. İşte Sivas'ta şu kurum kapatılıyor, ilçelerde bu kapatılıyor diye. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Sivas'ımızın ilçeleriyle birlikte gelişmesi için çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacağımız hizmetleri anlatarak seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Ekinci, vatandaşlarla sohbet ederek destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:19 Kaynak: AA

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