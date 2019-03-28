Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

56 dakika önce

MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, "Seçildiğimizde hiçbir ayrım yapmayacağız, herkese eşit hizmet sunacağız." dedi.

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MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, "Seçildiğimizde hiçbir ayrım yapmayacağız, herkese eşit hizmet sunacağız." dedi.

Şimşek yaptığı açıklamada, Gölbaşı'nda örnek bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini verdik. Bugüne kadar sakin, Gölbaşı'na yakışır, saygılı bir süreç geçirdik." diyen Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah seçimleri de aynı şekilde tamamlayacağız. Seçildiğimizde herkese ve her kesime eşit hizmet için seferber olacağız. Seçildiğimizde hiçbir ayrım yapmayacağız, herkese eşit hizmet sunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, MHP, Güncel
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