Yerel Seçime Doğru

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir İlçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir İlçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Ekinciler Caddesi ve Sanat Sokağındaki esnafı ziyaret eden Atilla yapılan çalışmalar sayesinde ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, şunları söyledi:



"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin her yere hizmet götürme gayretindedir. Diyarbakır'ımıza yakışır projelerimiz her noktada devam ediyor. Gevran ve Ekinciler caddesinde yollarımızı yaptık, kaldırımları düzelttik, ışıklandırmasını yaptık. Yaptığımız çalışmalarla esnafımız daha çok iş yapacak. Sanat Sokağındaki çalışmalara da en kısa sürede başlayacağız."

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