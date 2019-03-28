Yerel Seçime Doğru

AK Parti Erzurum
İl Başkanlığınca yerel seçimler dolayısıyla Oltu
ilçesinde miting düzenlendi.
15 Temmuz Kale
Meydanı'ndaki mitinge, AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir
, Selami Altınok
, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz
, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, MHP MYK
Üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı, Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek
, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, AK Parti Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mitingde, protokoldekiler birer konuşma yapıp Çelebi'ye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde destek istedi.
Program sonunda Celal Çelebi halkı selamladı.