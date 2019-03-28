Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca yerel seçimler dolayısıyla Oltu ilçesinde miting düzenlendi.

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AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca yerel seçimler dolayısıyla Oltu ilçesinde miting düzenlendi.

15 Temmuz Kale Meydanı'ndaki mitinge, AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir, Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP MYK Üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı, Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, AK Parti Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingde, protokoldekiler birer konuşma yapıp Çelebi'ye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde destek istedi.

Program sonunda Celal Çelebi halkı selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:53 Kaynak: AA

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