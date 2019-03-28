Yerel Seçime Doğru

CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, "İYİ Parti Uşak İl Teşkilatı CHP üzerinden oy toplamaya çalışıyor.

CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, "İYİ Parti Uşak İl Teşkilatı CHP üzerinden oy toplamaya çalışıyor." dedi.



Sancar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Yerel seçimlerde il genelinde başarılı olacaklarını iddia eden Sancar, "İYİ Parti Uşak İl teşkilatı CHP üzerinden oy toplamaya çalışıyor." diye konuştu.



CHP seçmeninin en doğru kararı sandıkta vereceğini ifade eden Sancar, şöyle konuştu:



"CHP seçmeni ve gönüldaşı ne satılıktır ne kiralıktır. Ülke genelinde her ne kadar Millet İttifakı olarak çoğu şehirde uyumlu çalışmalar olsa da Uşak'ta bizim birliktelik teklifimizi sert bir dille reddeden ve kirli iş birlikleri tercih eden bununla da yetinmeyip adayımız üzerinden kurban kesen İYİ Partili arkadaşlara sesleniyorum. Çok değerli arkadaşlarım, siz bunları yapıyorsunuz ama kendiniz de çok iyi biliyorsunuz ki AKP'nin kapısından kovulan mevcut belediye başkanının ekibi ve desteği ile başarı sağlayacağınızı düşündünüz ve ayağınız yerden kesildi."



Geçtiğimiz seçimde partilerin Uşak'ta aldığı oyları sizlere açıklayacağım MHP 15 bin 142, İYİ Parti 17 bin 553, CHP 40 bin 57, AK Parti 57 bin 137. İYİ Parti temsilcileri diyor ki biz iktidara yakınız, iktidar olacağız dolayısıyla CHP'li seçmenler bize oy verecek. Basın mensuplarının önünde herkese soruyorum 40 bin mi yakındır yoksa 17 bin mi yakındır. Bunu Uşak halkına soruyorum. CHP üzerinden kurban kesmek kimsenin hakkı da değil haddi de değil." dedi.



AK Parti'yi de eleştiren Sancar, 31 Mart'ta yerelde iktidar olacaklarını savundu.

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