Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hazırladıkları 41 projenin tamamlanmasıyla şehrin büyük bir ivme yakalayarak hak ettiği değeri bulacağını aktardı.

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Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hazırladıkları 41 projenin tamamlanmasıyla şehrin büyük bir ivme yakalayarak hak ettiği değeri bulacağını aktardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Yenice Mahallesinde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara yeni dönem için projelerini tanıttı.

Belediye meclis üyesi adayları ile birlikte mahalle ve esnafı ziyaret ettiklerini, kentin gelişimi ve değişimi için gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"On yıl önce gönül belediyeciliğini tesis ederek, halkla birlikte şeffaf ve adil bir şekilde yönetim tarzını benimsedik. Milletimizin emanetine sahip çıktık. Bu aziz milletimizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak hesap verebilen bir belediye olduk. Yetimin, öksüzün, fakirin ve fukaranın hakkını savunduk. Kırşehir için hazırladığımız 41 projelerimizin tamamlanmasıyla şehrimiz, büyük bir ivme yakalayacak ve hak ettiği değeri bulacak. 2009 yılından bugüne hedeflerimizi çok büyük çizip, geleceğe yönelerek hedeflerimize kilitlendik. Ülkemiz son zamanlarda çok zor bir durumdan geçiyor. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizin desteğiyle tüm tuzakları yıktık, oyunları bozduk, planları alt üst ettik. İnşallah bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Milletimiz bize güveniyor, inanıyor. Kırşehir'de önemli işlerimizi ve projelerimizi bu güvenle gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Yenice, Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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