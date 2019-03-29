Yerel Seçime Doğru

Millet İttifakı ve CHP Kırşehir
Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu
, Kırşehir'in geleceğine yönelik üretim ve istihdam odaklı projeler hazırladıklarını bildirdi.
CHP Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, Aşıkpaşa Mahallesinde düzenlenen açık hava toplantısında, projelerini tanıttı.
Yaklaşık dört aydır seçim öncesinde Kırşehir'de sahada, hemşehrileriyle buluştuklarını, kent için yapacak işleri ve projeleri olduğunu aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'in sıkıntılarını biliyorum, nüfusunun, tarihinin, kültürünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ama Kırşehir'deki hayat şartlarının ne kadar zorlaştığını da biliyorum. Tüm sıkıntıları Kırşehir'de yaşayanlarla birlikte çözeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi, insanların mutluluğunun mücadelesidir. Artık Kırşehir geri dönülmez bir güzel yola giriyor. Tüm hemşehrilerimizden sandığa giderek oy vermelerini istiyorum. Kazandığımızda belediyede asgari ücret 2 bin 200 lira olarak uygulanacak, hiçbir işçinin işine son verilmeyecek ve bütün Kırşehir'i kucaklayacağız. Kırşehir'de herkesin huzur içinde yaşaması, her evde bereketin olması için hep birlikte çalışacağız."