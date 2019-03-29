Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Ulaş ilçesinde seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Ulaş ilçesinde seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasındaki toplantıda, İl Seçim Müdürü Mehmet Özkan, sandıklarda görev alacaklara yetkileri hakkında bilgi verdi.

Özkan, toplantı sonunda seçim ile ilgili soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Mehmet Özkan, Kaymakamlık, Güncel
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