Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
Ulaş ilçesinde seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ulaş ilçesinde seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
binasındaki toplantıda, İl Seçim Müdürü Mehmet Özkan
, sandıklarda görev alacaklara yetkileri hakkında bilgi verdi.
Özkan, toplantı sonunda seçim ile ilgili soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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