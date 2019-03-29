Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde partililerle bir araya geldi.



AK Parti Suşehri Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel'e destek amacıyla Suşehri ilçesini ziyaret eden Ekinci, parti seçim bürosunda toplanan vatandaşlardan destek istedi.



Ekici yaptığı konuşmada, "Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet var diyoruz. Bunları kutsal kılmayanlar vatanın ne olduğunu bilmezler." dedi.



Her zamankinden çok kenetlenmeye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Ekinci şunları kaydetti:



"Şimdi bir düşünce var. Recep Tayyip Erdoğan'a, onun kadrolarına seçimi nasıl kayıp ettiririz. Tüm çaba bu, biz buna gelmeyeceğiz. Güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye istiyorsanız, her şey 50 gramlık oy pusulasına bağlı. 31 mart akşamı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünün gülmesi için AK Parti'ye destek verilmesini istiyorum. 31 mart akşamı sandıklar açıldıktan sonra lütfen sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünün asılmasına, moralinin bozulmasına müsaade etmeyelim."

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