Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti İl Başkanlığı yerel seçimler öncesi Eleşkirt ilçesinde miting düzenledi.

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AK Parti İl Başkanlığı yerel seçimler öncesi Eleşkirt ilçesinde miting düzenledi.

İlçedeki Saat Kulesi Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Eleşkirt Belediye Başkan adayı Aytekin Arslan'ın bütün projelerine partisi adına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Arslan da ilçe sakinlerine yönetici değil hizmetkar olmak istediğini ifade ederek, "Başta su sorunu, kanalizasyon ve yol olmak üzere Eleşkirt'in modern bir ilçeyö dönüşmesi için elimden gelenin fazlasını yapacağım." diye konuştu.

Aytekin Arslan konuşmasını, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde tüm ilçe halkından destek isteyerek sonlandırdı.

Yağan kar yağışına rağmen toplanan kalabalık konuşmacıları dinleyerek alkışlarla destek oldu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, partili yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:29 Kaynak: AA

Eleşkirt, AK Parti, Güncel
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