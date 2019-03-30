Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

10 dakika önce

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Şarkışla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

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AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Şarkışla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zamankinden fazla güven ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Verilen her oyun çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ekonominin düzlüğe çıkmasını, daha iyi olmasını istiyorsanız, o halde güven ve istikrarın devam etmesi lazım. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturularak Türkiye'nin kuşatılmak istendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu terör koridoruna müsaade etmemek için de yine Türkiye'de güçlü bir istikrarın olması lazım. Güven ve istikrarın devam etmesi lazım. Yine Türkiye üzerine plan yapan ülkeler var. Geçen haftalarda Belçika mahkemesi 'PKK terör örgütü değildir.' diye karar aldı. Onu yaygınlaştırmak istiyorlar. Dolayısıyla bu coğrafyada sapa sağlam kalabilmek için mutlaka ve mutlaka güven ve istikrarı sağlamamız lazım. Bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Bu dönem kavga zamanı değil, parçalanma zamanı değil, bu dönem bölünme zamanı değil. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizden geçiyor."

Şarkışla'nın birçok konuda iyi bir konuma geldiğini aktaran Yılmaz, Şarkışla Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Turgay Oğuz'a destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Sivas, AK Parti, Şarkışla, Türkiye, Güncel
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