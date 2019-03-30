Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Ardahan'da, 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sandıklar kurulmaya başlandı.

Ardahan'da, 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sandıklar kurulmaya başlandı.

Kentte, vatandaşların yerel seçim kapsamında oy verecekleri salonlarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı.

Görevlilerce oyların kullanılacağı salonlarda yapılan çalışmalarla sandıklar kuruldu, kabinler de hazır hale getirildi.

Ardahanlılar, yarın belediye başkanı, il genel meclisi, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak.

Ardahan Merkez 23 Şubat İlk Okulu Müdürü Gürbüz Yıldız, AA muhabirine yapığı açıklamada, okulda kurulacak olan kabin ve sandıklar için sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladıklarını ve sorunsuz şekilde tamamladıklarını söyledi.

Yarın saat 07.00'de başlayacak oy verme işleminde il genelindeki 358 sandıkta toplam 69 bin 874 Ardahanlı seçmen oy kullanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Sabah, Ardahan, Güncel
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