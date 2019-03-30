Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

59 dakika önce

Uşak'ta siyasi partilerin temsilcileri uzun araç konvoyları oluşturdu.

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Uşak'ta siyasi partilerin temsilcileri uzun araç konvoyları oluşturdu.

Yerel seçime bir gün kala Uşak kent merkezinde aralarında CHP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin bulunduğu siyasi partiler, farklı noktalarda araç konvoyları oluşturarak kentte tur atarak seçim çalışmalarını sürdürdü.

Kent merkezinde zaman zaman trafikte sıkışıklık meydana gelirken, trafik ekipleri, parti konvoylarının birbirine yaklaşmasına izin vermedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünde toplanan grup, İsmetpaşa Caddesi üzerinden kent meydanına ulaştı, daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yürüyüşü tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Uşak, Politika
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