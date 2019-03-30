Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

18 dakika önce

Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, oy verme merkezi olarak hizmet verecek okullarda hazırlıklara başlandı.

Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, oy verme merkezi olarak hizmet verecek okullarda hazırlıklara başlandı.

Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, oy verme merkezi olarak hizmet verecek okullarda hazırlıklara başlandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde de sandık başkanları ile okullarda görevli yardımcı personel, oy kullanılacak sınıflardaki düzenleme ve seçim kabinlerinin kurulması çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Hatay, Türkiye, Güncel
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