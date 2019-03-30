Yerel Seçime Doğru
18 dakika önce
Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, oy verme merkezi olarak hizmet verecek okullarda hazırlıklara başlandı.
Türkiye
genelinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, oy verme merkezi olarak hizmet verecek okullarda hazırlıklara başlandı.
Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, oy verme merkezi olarak hizmet verecek okullarda hazırlıklara başlandı. Hatay
'ın Hassa
ilçesinde de sandık başkanları ile okullarda görevli yardımcı personel, oy kullanılacak sınıflardaki düzenleme ve seçim kabinlerinin kurulması çalışmalarına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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