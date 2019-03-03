Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru - AK Parti Mkyk Üyesi Miroğlu

Yerel Seçime Doğru - AK Parti Mkyk Üyesi Miroğlu

9 dakika önce

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, "Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD'nin ateş etmesine izin vermeyeceğiz.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, "Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD'nin ateş etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, HDP'nin her seçim döneminde özgürleşme ve demokrasi kelimelerini kullanmalarına rağmen söylediklerine uymadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD'nin ateş etmesine izin vermeyeceğiz. KCK komisyonlarının yerel yönetimlere çöreklenmesi sonucu kayyumlar geldi. Mardin'de, Diyarbakır'da Sur'da kayyum atanması ile 3 yıldır vatandaşlar daha özgür ve samimi ilişkiler kurmaya başladılar. Bu motivasyona bir daha ateş etmelerine izin vermemek gerekiyor."

Toplantıya AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:08 Kaynak: AA

Mardin, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz

Şehit Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Okulu Gözyaşları ile Gezdi Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 20:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru - AK Parti Mkyk Üyesi Miroğlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]