Yerel Seçimin Ardından

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de seçimlerin sakin geçtiğini belirterek sandığa gidip oyunu kullanan vatandaşlara teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de seçimlerin sakin geçtiğini belirterek sandığa gidip oyunu kullanan vatandaşlara teşekkür etti.



CHP Edirne İl Başkanlığında CHP ve İYİ Parti il ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Gürkan, tüm şehre eşit bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.





Edirne'de seçime katılımın önceki seçimlere göre düşük olduğunu bunun tüm Türkiye'de de böyle olduğunu ifade eden Gürkan, vatandaşın sandığa gitmemesinin suçunu kendilerinde arayacaklarını ifade etti.





Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Edirne Belediye Meclisi 31 kontenjanından 19'unu, Cumhur İttifakı'nın da 12 üyesini kazandığını ifade eden Gürkan, "Cumhur İttifakı belediye meclis üyelikleri seçimine itiraz etti, biz 70 oy daha alırsak biz 20 meclis üyesi onlar 40 oy daha alırsa 13 meclis üyesine ulaşmış olacaklar. Bununla ilgili bizimde itirazımız var." dedi.





Sonuçları değerlendiren Gürkan, sandığa gitmeyen vatandaşların neden gitmediği ve oylarının düştüğü mahallelerde de bunun nedenleri hakkında analiz yapacaklarını belirtti.





Gürkan, kendisinin hiç bir zaman AK Parti'ye yada başka bir partiye geçme girişimi olmadığını kendisine bu konuda tekliflerinin geldiğini dile getirdi.



İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de Millet İttifakı'nın seçimleri başarıyla tamamladığını söyledi.





CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ise seçim döneminde kendilerine suçlamalarda bulunanlarla ilgili hukuki işlem başlatacaklarını kaydetti.

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