Son Dakika Haberleri: Yerel seçimler için yeni sistem önerisi

Yerel seçimler için yeni sistem önerisi

1 saat önce

Bahçeli, "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" diye konuştu.

Yerel seçimler için yeni sistem önerisi, System.String[]
Bahçeli, "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:24 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:36:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel seçimler için yeni sistem önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]