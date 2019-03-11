Yerel Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulası Belli Oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.



Yerel seçimler için partilerin op pusulasındaki yerinin belirlenmesi ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu merkez binasında örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler il, ilçe, meclis üyeliği (sadece büyükşehirlerde) ve muhtar seçmek için, 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. Yerel seçimde ilk kez sandığa tek zarf atılacak. İl, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Tek zarf kullanılmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.



Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:



1. Saadet Partisi



2. Bağımsız Türkiye Partisi



3. Türkiye Komünist Partisi



4. Vatan Partisi



5. Büyük Birlik Partisi



6. Hür Dava Partisi



7. Cumhuriyet Halk Partisi



8. Adalet ve Kalkınma Partisi



9. Demokrat Parti



10. Milliyetçi Hareket Partisi



11. İYİ Parti



12. Halkların Demokratik Partisi



13. Demokratik Sol Parti



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-31 Mart'ya yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulalarından görüntüler



Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

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