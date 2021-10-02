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Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak - Son Dakika

Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak

02.10.2021 12:50

İtalya'da 3-4 Ekim'de yapılacak kısmi yerel seçimde başkent Roma'da belediye meclis üyeliği için adaylığını koyan ilk başörtülü Müslüman Mariam Ali, gururlu olduğunu ve Roma'ya katkı vermeyi umduğunu söyledi.

İtalya'da 3-4 Ekim'de yapılacak kısmi yerel seçimde başkent Roma'da belediye meclis üyeliği için adaylığını koyan ilk başörtülü Müslüman Mariam Ali, gururlu olduğunu ve Roma'ya katkı vermeyi umduğunu söyledi.

Ülkede yarın ve pazartesi günü 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren kısmi yerel seçimde yaklaşık 2,5 milyon kişi başkent Roma'nın Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullanılacak. Sol tandanslı Demos Partisi (Demokrasi Dayanışması) listelerinden Roma Belediye Meclis Üyeliğine başörtülü ilk aday Mariam Ali ve Roma ikinci bölge belediye meclisine aday olan Emin Öztürk, seçim öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'da doğup büyüyen Ali, adaylığıyla ilke imza attığını belirterek "Roma'da başörtülü ilk adayım ve bu gerçekten gurur duyduğum bir şey. Benim gibi diğer kadınlara da örnek olmak istiyorum. Onların kendilerini aşağıda görmemeleri ya da yargılanmış gibi hissetmemeleri için teşvik etmek istiyorum. Sahip oldukları tüm haklarla ilerlemeleri için gerekli her adımı atmaları lazım. Ben de bu hakkımı kullandım bir Romalı İtalyan vatandaşı olarak." diye konuştu.

İtalyanların adaylığını iyi karşıladığını dile getiren Ali, "İtalyanların bunu kabul etmesi beni gerçekten şaşırttı. Onların çok hoşuna gitti. En çok yorum yaptıkları konu yaşım oldu. Çünkü 20 yaşındayım hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında bu aynı zamanda haklarımı bilmemi sağladığı için başlangıç noktam da oldu. Aday olma hakkım vardı ve ben de bir noktada bunu kullanmak istedim." ifadelerini kullandı.

Ali, bazı İtalyanların kendisine böyle bir adaylık için tecrübesinin az olduğunu söylediklerini aktararak "Onlara aslında bu alanda hep aktif olduğumu, ailemle dinler ve kültürler arası buluşmalara katıldığımı, üniversitedeki gençlerin sorunlarını bildiğimi, 20 yaşında olduğumdan liseden de yeni çıkmış sayıldığımı, oralardaki 13-14 yaşındaki çocukların da sorunlarını bildiğimi belirtiyorum." dedi.

Bunlara ek olarak yabancı kökenli olması nedeniyle İtalya'daki yabancıların karşılaştığı sorunları da iyi bildiğini anlatan Mariam Ali, "Bu, bir katma değer benim için. Çünkü pek çok İtalyan, ilk elden karşılaşmadıkları için aslında yabancıların sorunlarını bilmiyor. Dolayısıyla onlar, hep ikinci plana itiliyorlar. Bu sorunlar aslında ikinci plana itilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da doğup büyümesine rağmen Mısırlı köklerini de bildiğini dile getiren Ali, şunları kaydetti:

"Ailem Mısırlı. Biz burada ikinci kuşağız ve İtalyan'ız. İkinci sınıf İtalyan değiliz. Ben Roma'da doğup büyüdüm, İtalyan'ız. Ailem, bana benim kökenlerim olan kültürü de öğretti. Kendi kültürünüzü korumaya devam etmek de bir haktır. Ben İtalyan'ım, Burada yaşadım, burada okudum ve Roma'ya İtalya'ya katkımı sunmayı umuyorum."

Ali, başörtüsünün aşırı sağ çevrelerce "provakasyon" olarak değerlendirilmesine, "İtalya'nın demokratik ülke olduğu" yanıtını verdiğini belirterek "Burada bir mesaj vermek istiyorum. Sağı destekleyen ve başörtüsünün arkasında Arap Müslüman kadınlar için mesaj varmış ve onlar hiçbir şey yapamazmış gibi düşünenlere, adaylığımla düşündüklerinin yanlış olduğunu göstermek istiyorum. Televizyonda duyduklarınız tamamen yanlış. Eğer hakikati söyleseler ben de onlara katılırdım ama bu hakikat değil ve bu mesajı vermek istiyorum." dedi.

Instagram ve Tiktok gibi dijital sosyal mecralarda 300 bin kadar takipçisi olan Mariam Ali, bu durumun kendisine yardımcı olduğunu ve çok daha önceden tanınmasını sağladığını ifade etti.

"Müslümanlara ve göçmenlere ait hakları elde etmek için uğraşacağız"

18 yıldır yaşadığı Roma'da ikinci bölgede belediye meclis üyeliğine aday olan restoran işletmecisi Emin Öztürk de Avrupa genelinde yükselen göçmen karşıtı aşırı sağın eylemlerine İtalya'da da rastlandığını belirterek "Dünyanın her yerinde bu tür şeyler oluyor. Biz de bunun mücadelesini verebilmek için göçmenler adına, kendi arkadaşlarımızla bunun değerlendirmesini yaptık; Roma belediye seçiminde ikinci bölgede aday listesine girmiş bulunmaktayım." dedi.

Seçimi kazanması halinde kendi seçim bölgesi için projelerinin hazır olduğunu aktaran Öztürk, "Müslüman kökenli olduğum için Müslümanlara yönelik projemiz var. İnşallah seçildikten sonra biz bunu dile getireceğiz. Türkiye'den geldiğim için Türkiye'den gelen öğrencilerin sorunlarını birebir bildiğim için Roma belediyesinden onlara ait yurt alma girişimimiz olacak. Umarım bu konuda da başarılı oluruz." diye konuştu.

Gerekli desteği bulduklarını dile getiren Öztürk, "Müslümanlara ve göçmenlere ait hakları elde etmek için uğraşacağız." diye konuştu.

Öztürk, seçim bölgesinde restoranı sayesinde tanındığı adaylığını duyanların da tebrik için geldiğini anlattı.

Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak
Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak
Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak
Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak

Müslüman, İtalyan, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerel seçimlerde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak - Son Dakika


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