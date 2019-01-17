Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerde Oy Sayımında Değişikliğe Gidildi

Yerel Seçimlerde Oy Sayımında Değişikliğe Gidildi

22 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerel Seçimlerde Oy Sayımında Değişikliğe Gidildi, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 'İl genel meclisi ile belediye seçimlerinde seçim sonuçlarının sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi' başlıklı maddede değişikliğe gidildiği bildirildi.

YSK'nın yerel seçimlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla birlikte yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verecek. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusularını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyacak. İşlem tamamlandıktan sonra başkan, oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okuyacak.

Söz konusu usullerin yer aldığı Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 sayılı Genelge'nin değişikliğe gidilen 43. maddesinin birinci fıkrasında, 'Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur' ifadesi yer alıyordu.

Öte yandan, muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, muhtarlık için oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm muhtarlık oy pusulaları tekrar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılacak ve fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenecek ve bu husus tutanağa geçirilecek. Sayım ve döküm işlemlerine, bu işlem yapıldıktan sonra devam edilecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:20 Kaynak: DHA

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