Yerel Seçimlerde Türkiye'de Tarih Yazacağız"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, "İnşallah biz yerel yönetimlerde, daha önce yapmış olduğumuz 3 yerel seçimde olduğumuz gibi Türkiye
'de tarih yazacağız." dedi.
Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının memlekete, ülkeye ve ümmete sağlık getirmesini temenni etti.
Bu sene ülke için çok önemli bir seçimin yapılacağını hatırlatan Çalık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yerel seçimine gireceklerini dile getirdi.
Türkiye'de Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin seçtiğini vurgulayan Çalık, yerel seçimlerde de yine milletin belediye yönetimini tercih edeceğini belirtti.
Çalık, AK belediyecilik anlayışını tadamayan, farkına varamayan illerin ve bölgelerin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"İzmir
başta olmak üzere AK Parti belediyecilik anlayışını tanımamış olmak... O güzelim İzmir'in kendi belediyecilik anlayışını ve vatandaşa hizmet anlayışını çok iyi biliyoruz. 1994 yılındaki o çöp yığınları, susuzlukla, çamurla mücadele eden İstanbul
'u kurtaran zihniyet Cumhurbaşkanımızın zihniyetiydi. İzmir'e gidince o kordonun hemen ara sokaklarına girince yollardaki, vatandaşlardaki şikayetleri çok fazla duyuyorsunuz. O yüzden başka İzmir olmak üzere 30 büyükşehrimizin, 81 ilimizin tamamında AK Parti belediye anlayışının olmasını temenni ediyoruz."
Milletin her şeyi bilip ve gördüğünü dile getiren Çalık, şehirlerdeki yatırım ve çalışmalara yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.
Çalık, tüm Türkiye ve Malatya'da AK Parti belediyeciliğini vatandaşlara hissettirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:
" CHP
'nin söylemiş olduğu bir cümle var ve bu seçimlerde slogan haline getireceklermiş 'Mart'ta bahar gelecek' diye. Bizde bir söz var 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.' CHP bilsin ki milletimiz onlara kapıdan baktıracak ve o altı oku da kazma kürek diye yaktıracak. İnşallah biz yerel yönetimlerde, daha önce yapmış olduğumuz 3 yerel seçimde olduğumuz gibi Türkiye'de tarih yazacağız."