Yerel Seçimlere Doğru
2 saat önce
Saadet Partisi Bitlis Belediye Başkan adaylığına Yaşar Buhan seçildi.
Saadet Partisi Bitlis
Belediye Başkan adaylığına Yaşar
Buhan seçildi.
Saadet Partisi seçim bürosunda adaylığını açıklayana Buhan, 21 Mart
2019 seçimlerinde belediye başkanlığı adaylığını açıklamak için toplandıklarını söyledi.
Buhan, "Uzun zamandır vatandaşların içinde gezerek halkın nabzını tutuyorum. Adaylık konusunda birçok insan aday olup olmayacağım konusunu merak ediyordu. Ben de halka sormadan aday olmayacağımı beyan etmiştim. Bitlis'te yaptığım görüşmelerde adaylık konusunda yoğun bir istek olduğunu gördüm ve adaylığımı beyan ettim." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:28 Kaynak: AA
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