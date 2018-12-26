Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Altınordu Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Celal Tezcan ile Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz tarafından karşılanan Güler, personelle de sohbet etti.

Burada konuşan Güler, Altınordu'nun altın kadrolarını ziyaret etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Gerçekten tahmin ettiğim gibi pırıl pırıl bir ekiple karşılaştım. Ordu'muza daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için birçok proje uygulayacağız. Altınordu'nun altın kadrolarıyla bu işi birlikte başaracağız. Çok güzel bir kadro var. Şimdi ortak akılla, ortak gayretle Ordu'muzu inci bir şehir yapma hedefimize adım adım gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin." dedi.

Güler, daha sonra AK Parti Gülyalı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gülyalı'nın, Ordu'nun giriş kapısı olduğunu dile getirdi.

Gülyalı ilçesinin, hem deniz kenarında hem de havalimanına sahip bir ilçe olduğunu anımsatan Güler, "Eskilerin tabiriyle müsemma bir yer. Aslında Gülyalı bir elmas. Bu elmastan harikulade bir pırlanta yapacağız. Gülyalı şu haliyle İtalya ve Fransa sahillerinden hiç geri kalan bir ilçe değildir." diye konuştu.

"Ben buraya bir şey olmak için gelmedim, bir şey yapmak için geldim." diyen Güler, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız beni bu amaçla buraya gönderdi. Bu şehir bize emanettir. Bu emaneti ortak akılla, ortak vicdanla yöneteceğiz. Yani ayrım yapmadan hiç kimseyi karşımıza almadan kucaklayarak yapacağız. Ötekileştirmeden yapacağız. Zaten güzel Ordu'yu daha güzel, Gülyalı'yı daha güzel bir gül bahçesine çevireceğiz ama önce sevgiyi yerleştirecek ve büyüteceğiz."

Güler, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen'le de bir araya gelerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:05 Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı, Altınordu, Ordu, Politika
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