Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

55 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Biz hep çalışacağız, sürekli şehrimiz için gayret göstereceğiz.

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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Biz hep çalışacağız, sürekli şehrimiz için gayret göstereceğiz. Her işimizde niteliği hep ön planda tutarak bu şehre hizmet sunacağız." dedi.

Partisinin Adapazarı ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen 58. Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yüce, başarı için süreklilik göstermek gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Başarının ve iyiliğin sırrı sürekli olmasıdır. Zamana göre değil. Yapacağımız çalışmaların başarılı olması için sürekli olması gerekir. Bu önemli bir kıstastır. Biz hep çalışacağız, sürekli şehrimiz için gayret göstereceğiz. Her işimizde niteliği hep ön planda tutarak bu şehre hizmet sunacağız. Bir '4T' formülünden bahsetmemiz gerekir. Başarıyı bu formül ile yakalayabiliriz. İlk olarak tahayyül etmeliyiz. Ardından talep etmek gelir. Daha sonra ise tatbik etmeliyiz. Son olarak da takibini yapmalıyız. Bu şekilde olursa başarı yakalanacaktır. Biz, aslan gibi bu millete hizmet etmenin derdindeyiz."

Programa, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan aday adayları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:24 Kaynak: AA

Adapazarı, Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Politika
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