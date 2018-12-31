Yerel Seçimlere Doğru

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16 dakika önce
MHP'nin Hanönü Belediye Başkan adayının Hasan Basri Yücel olduğu açıklandı.
MHP
'nin Hanönü
Belediye Başkan adayının Hasan Basri
Yücel olduğu açıklandı.
MHP Hanönü Belediye Başkan adayı Hasan Basri Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, Hanönü'yü geleceğe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Hanönü'ye hizmet etmek istediğini vurgulayan Yücel, "Halkımızın teveccühü ile inşallah Hanönü'müzü daha huzurlu müreffeh ve ekonomik sosyal ve kültürel olarak yaşanacak bir şehir haline getireceğiz. Rabbim Hz. Ömer'in adaletini Hz. Ali'nin cesaretini ihsan etsin." ifadesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:41 Kaynak: AA
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