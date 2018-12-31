Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

16 dakika önce

MHP'nin Hanönü Belediye Başkan adayının Hasan Basri Yücel olduğu açıklandı.

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MHP'nin Hanönü Belediye Başkan adayının Hasan Basri Yücel olduğu açıklandı.

MHP Hanönü Belediye Başkan adayı Hasan Basri Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, Hanönü'yü geleceğe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Hanönü'ye hizmet etmek istediğini vurgulayan Yücel, "Halkımızın teveccühü ile inşallah Hanönü'müzü daha huzurlu müreffeh ve ekonomik sosyal ve kültürel olarak yaşanacak bir şehir haline getireceğiz. Rabbim Hz. Ömer'in adaletini Hz. Ali'nin cesaretini ihsan etsin." ifadesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:41 Kaynak: AA

MHP, Hasan Basri, Hanönü, Güncel
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