Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar
, "Zonguldak merkezimiz hasta bir şehir haline geldi. Bunu tedavi edecek bir doktora ihtiyacımız vardı biz de Zonguldak'ı tedavi edecek doktor arkadaşımızı aday gösterdik." dedi.
Uçar, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca bir kafede düzenlenen basın toplantısında, önemli bir sürece girdiklerini söyledi. Türkiye
'de yerel seçim startının verildiğini anımsatan Uçar, şöyle konuştu:
"İlimiz için çok önemli bir süreç. Yaklaşık 10 yıllık dönem içerisinde şehrimizin bir sürü sıkıntısı ve problemi her geçen gün arttı. Sorunları çözen bir yerel idare olmadı. Bu şehrin sahipleri ve sakinleri olarak bundan hiç kimsenin mutlu olmadığı inancı içerisindeyim. Zonguldak merkezimiz hasta bir şehir haline geldi. Bunu tedavi edecek bir doktora ihtiyacımız vardı biz de Zonguldak'ı tedavi edecek doktor arkadaşımızı aday gösterdik. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız projelerle hızlı bir şekilde eksikliklerimizi gidereceğimizin taahhüdünü vermek istiyoruz."
"Zonguldak'ı AK belediyecilikle tanıştıracağız"
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da yerel seçimlere yaklaşık 3 ay kaldığını belirterek, "Belediye Başkan adayımız Ömer Selim Alan
'ın adaylığının Zonguldak ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah onunla beraber 3 aylık dönemde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Zonguldak'ı AK belediyecilikle tanıştıracağız. Zonguldak'ta 2 dönemdir devam eden kötü gidişata son vereceğiz. Bütün hedefimiz bu. Bütün arkadaşlarımız bu iş için çalışıyorlar ve emek veriyorlar. İnşallah 31 Mart akşamı, 1 Nisan
sabahı Zonguldak'ı kazanan AK Parti belediyesi olacak." diye konuştu.
"Reçetemiz hazır"
Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan da yerel seçimlere bir hedef için yola çıktıklarını anlatarak, "Bütün teşkilatlarımızla inşallah 90 gün yılmadan ve durmadan çalışarak Zonguldak'ın sorunlarını iyi bilen dinamik bir ekiple bu işi göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben yıllarca partimde il başkan yardımcılığı yaptım. Teşkilatlarımızın hepsiyle hasbihal ettim. Yapmış olduğum iş hasebiyle Zonguldak'ın sorunlarını bizzat yaşadığımızdan ve gördüğümüzden reçetemiz hazır. Zonguldak'ta yaşayan tüm hemşehrilerimizin yüzlerini güldürecek projelerimiz de hazır." açıklamasında bulundu.