Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

37 dakika önce

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarına başladı.

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AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarına başladı.


Seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Belediye Başkan Adayı Oğuz, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve partililer tarafından karşılandı.


Tebrikleri kabul eden Oğuz, Ertürk'le birlikte seçim otobüsüne binerek oluşturulan konvoyla şehir turu yaptı, vatandaşları selamladı.


Belediye binası önünde partililere seslenen Oğuz, aday gösterilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.


Seçimleri kazanmak için çalışacaklarını ifade eden Oğuz, "Kahramankazan'da hizmet bayrağını 3 dönemdir yere düşürmeden dalgalandıran Başkanımız Lokman Ertürk'e ve herkese teşekkür ediyorum. Omuzlarımıza binen yükün farkındayız. Kapı kapı, ev ev dolaşarak ilçedeki tüm vatandaşlarımızla iletişim kuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi yine burada zaferimizi kutlayacağız." şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Ertürk de AK Parti'nin başarısı için çalışacaklarını kaydetti.


Oğuz ve Ertürk daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Lokman Ertürk, belediye başkan adayı, Kahramankazan, Politika
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