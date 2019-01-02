Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Kahramankazan
Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarına başladı.
Seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Belediye Başkan Adayı Oğuz, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
ve partililer tarafından karşılandı.
Tebrikleri kabul eden Oğuz, Ertürk'le birlikte seçim otobüsüne binerek oluşturulan konvoyla şehir turu yaptı, vatandaşları selamladı.
Belediye binası önünde partililere seslenen Oğuz, aday gösterilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Seçimleri kazanmak için çalışacaklarını ifade eden Oğuz, "Kahramankazan'da hizmet bayrağını 3 dönemdir yere düşürmeden dalgalandıran Başkanımız Lokman Ertürk'e ve herkese teşekkür ediyorum. Omuzlarımıza binen yükün farkındayız. Kapı kapı, ev ev dolaşarak ilçedeki tüm vatandaşlarımızla iletişim kuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi yine burada zaferimizi kutlayacağız." şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Ertürk
de AK Parti'nin başarısı için çalışacaklarını kaydetti.
Oğuz ve Ertürk daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı.